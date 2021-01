Covid, la virologa Ilaria Capua: “Fine della pandemia? Non prima del 2023”



La fine della pandemia non arriverà prima del 2023 secondo la virologia Ilaria Capua, intervenuta questa nella trasmissione “Di martedì”, in onda su La7. “Se gestiremo bene la campagna di vaccinazione credo che per tutto il 2021 potremo continuare ad abbassare il numero di focolai – ha spiegato – nel 2022 la popolazione sarà vaccinata e ci saranno molte meno mascherine. Ma non credo che prima del 2023 ci possa essere un liberi tutti”.

