Covid, l’Europa anticipa: zone rosso scuro anche in Italia. Ecco cosa prevedono



Tra le aree con le nuove zone “rosso scuro” in Europa ci sarà anche l’Italia. Lo anticipa l’Unione Europea che ha in mente un progetto per coordinare gli spostamenti all’interno dell’Unione Europea. Il nostro Paese dovrebbe avere al suo interno delle zone considerate ad alto rischio covid per le quali saranno previste delle misure specifiche per i viaggi fuori dal Paese.

