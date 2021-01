Covid, peggiora la situazione in Abruzzo: a Pizzoferrato focolaio dopo l’uccisione del maiale



Il virologo Paolo Fazii: “La situazione in Abruzzo sta peggiorando, se si riuscirà a contenere la diffusione del contagio, rispettando le misure di prevenzione, probabilmente eviteremo un’impennata”. Preoccupano i casi di San Salvo e Pizzoferrato (Chieti): in quest’ultimo comune un focolaio Covid sarebbe esploso a seguito del rito della festa per l’uccisione del maiale.

