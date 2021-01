Covid Trieste, titolare di un bar multato due volte la stessa sera: “Devo sopravvivere”



“Lo faccio per sopravvivere e per dare lavoro ai miei due dipendenti, i ristori non bastano” così Fabio Martini, titolare del bar Al Foro, che, tramite il suo avvocato, ha fatto sapere di aver contestato le sanzioni. “Non le pagherò”. I clienti erano assembratati sia alle 18 sia alle 20,

