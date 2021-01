“Credevo che il Covid fosse una messinscena, ora sono attaccato all’ossigeno”: la storia di Daniele



La storia di Daniele Egidi, 54 anni di Fano ed ex negazionista, che dal letto dell’ospedale di Pesaro, dove è ricoverato per una polmonite bilaterale da Covid-19, ha raccontato: “Sul Coronavirus non avevo capito niente oppure non volevo capire. Sminuivo il lavoro sanitario, quei medici e infermieri che come palombari curavano i malati. Li credevo più o meno attori, ma è tutto vero”

