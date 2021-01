Crisanti: “Se la variante brasiliana si diffonde, bisogna bloccare tutto. Lockdown duro”



Il noto virologo sulla nuova variante del Sars-CoV2: dai primi studi sembrerebbe risponda meno al vaccino. Che significa bloccare tutto? “Significa lockdown duro, non con le zone rosse. Non possiamo permetterci di mandare all’aria il vaccino. Non scherziamo…“, spiega Crisanti.

