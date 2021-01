Crisanti: “Serve subito un lockdown vero o le varianti del virus renderanno difficili i vaccini”



Secondo il professor Crisanti in questo momento serve un lockdown come quello di marzo, per mettere al sicuro la campagna vaccinale: “Serve un lockdown vero, duro, veloce e questo vale ancor di più ora che c’è da gestire una campagna di vaccinazione prima che le varianti complichino la situazione”.

