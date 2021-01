Cristina Chiabotto diventerà mamma per la prima volta: “Ti aspettiamo amore”



Cristina Chiabotto è incinta. L’ex Miss Italia 2004 diventerà mamma per la prima volta, come annuncia lei stessa con un tenero post su Instagram in cui compaiono anche il futuro papà, Marco Roscio, e il loro piccolo cagnolino Paper: “Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Ti aspettiamo” scrive la showgirl.

