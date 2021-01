Cuneo, fermato per un controllo anti covid gli trovano in macchina 23 chili di cocaina



Un uomo albanese di 48 anni al volante di una Land Rover è stato fermato dalla polizia in provincia di Cuneo: durante il controllo, che inizialmente voleva solo accertare il rispetto delle norme anti covid, gli agenti gli hanno trovato in auto anche 23 chili di cocaina per un valore di quasi 2 milioni di euro.

