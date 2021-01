Cuneo, un locale aperto solo ai vaccinati. Il gestore Michele: “Ora ho paura di ritorsioni”



Una soluzione per potersi ributtare nel mercato quando i tempi saranno migliori anche per la movida: Michele Trapani, gestore di un locale a Cuneo, lancia l’idea di un locale Covid free aperto solo a coloro che si vaccineranno tramite codice QR. A Fanpage.it, il gestore Michele Trapani ha raccontato la sua “provocazione”: “Rivoglio il mio diritto al lavoro. Speravo in un dibattito, invece adesso ho paura per il mio locale”

