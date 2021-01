Da domenica quasi tutta Italia è in zona gialla, ma resta lo stop agli spostamenti tra Regioni



Da domenica 31 gennaio quasi tutta Italia sarà in zona gialla. Solo 5 Regioni, secondo quanto previsto dall’ordinanza del ministro Speranza, e cioè Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano saranno arancioni. Nonostante ciò, resta il divieto di spostamento tra Regioni fino al 15 febbraio, come previsto dall’ultimo decreto approvato dal governo Conte, se non per motivi di necessità, lavoro o salute.

Continua a leggere



Da domenica 31 gennaio quasi tutta Italia sarà in zona gialla. Solo 5 Regioni, secondo quanto previsto dall’ordinanza del ministro Speranza, e cioè Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano saranno arancioni. Nonostante ciò, resta il divieto di spostamento tra Regioni fino al 15 febbraio, come previsto dall’ultimo decreto approvato dal governo Conte, se non per motivi di necessità, lavoro o salute.

Continua a leggere

Continua a leggere