Delitto di Bolzano, il movente di Benno: “Rivolevano i soldi delle tasse universitarie”



Benno Neumair, indagato per l’omicidio dei genitori scomparsi a Bolzano lo scorso 4 gennaio, ha lavorato come supplente alle scuole von Aufschnaiter ma non risulta che aver conseguito la laurea. Per questo i genitori gli avrebbero chiesto la restituzione dei soldi sborsati per le tasse. Questo, per gli inquirenti, potrebbe essere il conflitto a monte del delitto.

