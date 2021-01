Delitto di Bolzano, l’amica di Benno: “Arrivò in ritardo, poi si fece lavare i vestiti”



“Gli ho detto che poteva farsi la doccia da me. L’indomani ho lavato i suoi vestiti. Non ho notato nulla, a parte che era in ritardo”. Questa, a Chi l’ha visto, la testimonianza di Martina, l’amica di Benno Neumair, indagato per omicidio e occultamento di cadavere per la scomparsa dei genitori Peter e Laura avvenuta il 4 gennaio a Bolzano.

