Delitto di Lecce, gli avvocati di De Marco chiedono il processo con rito abbreviato



I legali difensori di Antonio De Marco, il 21enne di Casarano accusato di aver ucciso i fidanzati Eleonora Manta e Daniele de Santis il 21 settembre scorso a Lecce, hanno chiesto il processo con rito abbreviato.Il tentativo, finalizzato ad ottenere lo sconto di un terzo della pena, è in realtà inammissibile per reati puniti con l’ergastolo ma l’istanza sarà valida nel caso in cui la legge dovesse cambiare.

Continua a leggere



I legali difensori di Antonio De Marco, il 21enne di Casarano accusato di aver ucciso i fidanzati Eleonora Manta e Daniele de Santis il 21 settembre scorso a Lecce, hanno chiesto il processo con rito abbreviato.Il tentativo, finalizzato ad ottenere lo sconto di un terzo della pena, è in realtà inammissibile per reati puniti con l’ergastolo ma l’istanza sarà valida nel caso in cui la legge dovesse cambiare.

Continua a leggere

Continua a leggere