Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi: il progetto della “struttura a matrioska”

Così dovrebbe essere la struttura del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi: a matrioska. Al suo interno, diverse costruzioni in calcestruzzo speciale per lo smaltimento dei rifiuti del nucleare. I sindaci dei comuni nel barese non ci stanno e annunciano battaglia. “Abbiamo già detto di no nel 2016” scrive la sindaca di Altamura Rosa Melodia.

