“Diletta Leotta e Can Yaman si frequentano da tre settimane, lui l’ha cercata su Instagram”



La cronaca del clamoroso flirt nato tra Diletta Leotta e Can Yaman, attore turco considerato una star in Italia. Sarebbe stato l’attore a fare il primo passo, contattando la conduttrice sportiva più amata dagli italiani via Instagram. Poi l’incontro a Roma e le foto pubblicate sul settimanale Chi. “Siamo innamoratissimo, presto lui verrà a Milano”, avrebbe confidato la Leotta.

Continua a leggere



La cronaca del clamoroso flirt nato tra Diletta Leotta e Can Yaman, attore turco considerato una star in Italia. Sarebbe stato l’attore a fare il primo passo, contattando la conduttrice sportiva più amata dagli italiani via Instagram. Poi l’incontro a Roma e le foto pubblicate sul settimanale Chi. “Siamo innamoratissimo, presto lui verrà a Milano”, avrebbe confidato la Leotta.

Continua a leggere

Continua a leggere