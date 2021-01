Don Pietro e il suo video virale: “Perché me la sono presa con Di Maio? Le parole sono importanti”



In pochi giorni, il video di don Pietro De Luca, parroco della chiesa di S. Agostino a Paola, ha fatto il giro del web. Sì, perché il sacerdote, al termine della messa, ha pesantemente bacchettato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per quel suo “Mi ha fatto un’ottima impressione”, detto subito dopo aver incontrato Mario Draghi, già presidente della Bce. Abbiamo deciso di incontrarlo per capire il perché di quel suo commento. E lui, citando forse involontariamente il regista Nanni Moretti, dice: “le parole sono importanti”.

