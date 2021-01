Dopo 6 settimane la curva dei contagi torna a crescere in Italia: in aumento anche morti e ricoveri



Torna a salire la curva dei contagi in Italia dopo sei settimane di trend in discesa. Dal 6 al 12 gennaio, i nuovi casi di infezione sono stati in totale 121.263, in aumento rispetto ai 114.144 dei sette giorni precedenti. Male ancora i numeri sui decessi e i dati sui ricoveri. Secondo l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) le terapie intensive occupate da pazienti Covid sono tornate, a livello nazionale, sopra la soglia d’allerta del 30%.

