Dramma nel Grossetano: bimba di 8 anni cade in piscina e muore a Capalbio



La tragedia si è consumata in una piscina nel comune di Capalbio, in località La Vallerana, in provincia di Grosseto. L’incidente si è consumato nella tarda mattinata di oggi. La bimba pare stesse correndo in sella alla bici nel cortile del ristorante quando, per motivi tutti da accertare, è scivolata cadendo nella piscina della struttura.

