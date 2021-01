Due anni fa moriva l’agente Sissy Trovato Mazza: la sua fine resta un mistero



Il 12 gennaio 2019 moriva, dopo un lunghissimo calvario, l’agente Sissy Trovato Mazza. A due anni dalla morte e cinque dal colpo di pistola che l’ha uccisa, la Procura non ha ancora trovato la chiave del caso. Per la famiglia, tuttavia, e per il team investigativo che ha ingaggiato, Sissy è stata vittima di omicidio.

Continua a leggere



Il 12 gennaio 2019 moriva, dopo un lunghissimo calvario, l’agente Sissy Trovato Mazza. A due anni dalla morte e cinque dal colpo di pistola che l’ha uccisa, la Procura non ha ancora trovato la chiave del caso. Per la famiglia, tuttavia, e per il team investigativo che ha ingaggiato, Sissy è stata vittima di omicidio.

Continua a leggere

Continua a leggere