È morto Giuseppe Turani, il giornalista economico aveva 79 anni



Si è spento a 79 anni il giornalista Giuseppe Turani. Peppino per gli amici, pioniere del giornalismo economico italiano, Turani è morto nella notte fra il 6 e 7 gennaio per una complicanza post operatoria all’ospedale di Stradella, in provincia di Pavia. A darne notizia i familiari: il funerale si svolgerà in forma privata.

Continua a leggere



Si è spento a 79 anni il giornalista Giuseppe Turani. Peppino per gli amici, pioniere del giornalismo economico italiano, Turani è morto nella notte fra il 6 e 7 gennaio per una complicanza post operatoria all’ospedale di Stradella, in provincia di Pavia. A darne notizia i familiari: il funerale si svolgerà in forma privata.

Continua a leggere

Continua a leggere