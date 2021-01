Emanuele Filiberto di Savoia si scusa per le leggi razziali: “Devo fare i conti con la storia”



“Condanno le leggi razziali del 1938 di cui ancora oggi sento tutto il peso sulle mie spalle” scrive Emanuele Filiberto di Savoia in una lettera per chiedere ufficialmente scusa della firma apposta alle leggi razziali in Italia. “Per me e per la mia famiglia è giunto il momento di fare i conti con la storia”

