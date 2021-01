Emma Stone è incinta, primo figlio da Dave McCary: le foto del pancione



L’attrice americana premio Oscar per La La Land aspetta il suo primo bebè: non ci sono annunci ufficiali, ma i paparazzi l’hanno immortalata per le strade di Los Angeles, visibilmente incinta. Lei e il marito Dave McCary, comico e regista statunitense, si sono sposati in gran segreto lo scorso settembre.

