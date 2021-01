Enorme voragine sulla strada statale 131 in Sardegna: carreggiata spaccata in due



Lungo la carreggiate della statale in direzione di Cagliari si è aperta una enorme voragine con il manto stradale che si è spaccato in due. Fortunatamente non si registrano feriti né mezzi coinvolti perché il tratto stradale era già stato chiuso al traffico una quindicina di giorni fa proprio per i rischi di un cedimento improvviso.

