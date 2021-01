Errore di manovra durante l’ingresso al porto di Savona: Costa Smeralda contro una banchina



Costa Smeralda, durante un’operazione di ingresso nel porto di Savona, avrebbe urtato la banchina in un incidente che secondo la compagnia non avrebbe causato danni all’imbarcazione, ma sarebbero stati registrati danni a strutture fisse del posto. Le dinamiche del fatto sono ancora in fase di accertamento.

