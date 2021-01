Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 16 gennaio 2021: numeri vincenti



I numeri delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 16 gennaio 2021 in diretta su Fanpage.it dalle 20 fino alle 21 di stasera. 92 milioni e 400mila euro il montepremi in palio per chi centra i 6 numeri vincenti, dai numeri estratti sulle ruote del Lotto dipendono anche le combinazioni fortunate di 10eLotto e Simbolotto.

Continua a leggere



I numeri delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 16 gennaio 2021 in diretta su Fanpage.it dalle 20 fino alle 21 di stasera. 92 milioni e 400mila euro il montepremi in palio per chi centra i 6 numeri vincenti, dai numeri estratti sulle ruote del Lotto dipendono anche le combinazioni fortunate di 10eLotto e Simbolotto.

Continua a leggere

Continua a leggere