Esultò per la morte di Jole Santelli: “Una mafiosa in meno”. Prof genovese sospesa 6 mesi



Paola Castellaro, insegnante di Genova ed ex attivista del Movimento 5 Stelle, è stata sospesa dal servizio per sei mesi. Dopo la morte di Jole Santelli esultò su Facebook scrivendo “Evvai! una mafiosa di meno!!!”. La professoressa ha così rimediato anche una querela per diffamazione dai familiari di Santelli.

