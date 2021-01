Fatto a pezzi e dato in pasto ai maiali, per i giudici è delitto d’impeto: sconto di pena al killer



Maurizio Giuseppe Nicosia, condannato in precedenza all’ergastolo per l’assassinio di Giuseppe Bruno, potrebbe lasciare il carcere tra pochi anni. Con una sentenza che ha ribaltato i precedenti verdetti, la Cassazione infatti ha accolto il ricorso della difesa dell’imputato e gli ha riconosciuto l’attenuante del delitto d’impeto, mentre in primo e secondo grado all’imputato era stata contestata l’aggravante dei futili e abietti motivi.

