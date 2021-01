Febbre a 39 per un ascesso al dente: bimbo di 7 anni indirizzato al reparto Covid



Febbre a 39 per un ascesso al dente. Un’infezione che per un bambino di 7 anni è stata un incubo. Per sua madre, invece, l’incubo è stata la possibilità che il suo bambino fosse ricoverato nel reparto di malattie infettive. “Non aveva alcun sintomo di Coronavirus. In un altro centro è stato sottoposto a due tamponi risultati negativi. Sporgeremo denuncia”

