Figli nati con maternità surrogata da coppia di donne, la Consulta: “Garantire la piena tutela”



La Consulta, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione del riconoscimento dello status di figli per i nati mediante tecnica di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata all’estero da due donne. In attesa del deposito della sentenza si è rivolta direttamente al legislatore affinché trovi e adotti le forme di tutela più adeguata.

