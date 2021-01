Fiordaliso piange la morte di Cleo, chihuahua salvata dall’abbandono: “Sono a pezzi”



Fiordaliso piange la morte di Cleo. Aveva adottato la cagnolina più di quattro anni fa. Era stata abbandonata in un cespuglio ed era in pessime condizioni. Fiordaliso si era detta subito disposta ad accoglierla in casa sua e a prendersi cura di lei. In queste ore, purtroppo, Cleo è morta improvvisamente.

