Forlì, anziana spara al marito durante una lite: è grave



Dramma a Forlì. Una donna di 81 anni ha sparato al marito durante una lite. L’uomo, 84 anni, ferito alla schiena, è stato immediatamente soccorso in ospedale, dove si trova in gravi condizioni. La donna avrebbe impugnato una pistola calibro 22 per poi sparare al marito. La conferma dallo stub test.

Continua a leggere



Dramma a Forlì. Una donna di 81 anni ha sparato al marito durante una lite. L’uomo, 84 anni, ferito alla schiena, è stato immediatamente soccorso in ospedale, dove si trova in gravi condizioni. La donna avrebbe impugnato una pistola calibro 22 per poi sparare al marito. La conferma dallo stub test.

Continua a leggere

Continua a leggere