Frammenti di vetro nel sugo alle verdure di Carrefour Bio, ministero annuncia richiamo



Nuova allerta alimentare sul sito del ministero della Salute: questa volta è stato ritirato dal commercio un lotto del “Sugo alle verdure biologico” a marchio Carrefour Bio a causa di un rischio fisico. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di frammenti di vetro nel lotto in questione. Per questo motivo i clienti che avessero acquistato i vasetti sono pregati di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.

Continua a leggere



Nuova allerta alimentare sul sito del ministero della Salute: questa volta è stato ritirato dal commercio un lotto del “Sugo alle verdure biologico” a marchio Carrefour Bio a causa di un rischio fisico. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di frammenti di vetro nel lotto in questione. Per questo motivo i clienti che avessero acquistato i vasetti sono pregati di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.

Continua a leggere

Continua a leggere