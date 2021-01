Giallo a Marina di Carrara, trovato in spiaggia cadavere di donna: “Forse morta qualche giorno fa”



Il cadavere di una donna sui 50 anni d’età è stato ritrovato questa mattina sulla spiaggia di Marina di Massa, in Toscana. Indossava solo un reggiseno e un paio di scarpe da ginnastica. A dare l’allarme è stato un passante. Indagini in corso per ricostruirne l’identità: si stanno vagliando le varie denunce di scomparsa in Toscana e in Liguria, forse il corpo trascinato a riva dalle correnti.

