Giallo in Puglia, 15enne muore precipitando per 50 metri dalla torre di un ex pastificio in fiamme



Giallo a Grumo Appula, in provincia di Bari, dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere precipitato facendo un volo di 50 metri dalla torre di un ex pastificio abbandonato dove le forze dell’ordine erano arrivate in seguito alla segnalazione di un incendio. Indagini in corso per cercare di capire la dinamica di quanto successo: tutte le piste sono aperte, dal suicidio all’incidente.

