Halsey è incinta, la gravidanza dopo l’aborto e la malattia



La cantante annuncia di essere in dolce attesa con una serie di foto con il pancione in vista: è legata allo sceneggiatore e produttore Alev Aydin. Una grande gioia per Ashley Nicolette Frangipane, che in passato ha subito alcuni aborti spontanei: nel 2016 ha scoperto di soffrire di endometriosi.

