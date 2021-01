Harry torna a Londra, ma Meghan Markle non lo accompagnerà



Il principe Harry tra qualche mese dovrà tornare in Inghilterra e stando a quanto riporta il Daily Mail, non ci sarà Meghan Markle a seguirlo. La coppia dovrà valutare i prossimi spostamenti in base all’andamento della pandemia, ma pare che la Duchessa di Sussex abbia già dichiarato che per motivazioni “pratiche e personali” non sarebbe intenzionata ad accompagnare il suo consorte nel ritorno in patria dove, tra l’altro, quest’estate lo attendono eventi di grande importanza per la Royal Family.

