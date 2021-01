Iacopo Melio torna a casa: “Sono ancora positivo al Covid, appena potrete andate a vaccinarvi”



Il consigliere regionale del Pd per una settimana è rimasto ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. “Dopo 3 settimane di ricovero, non sto ancora bene, i sintomi sono sempre forti, ci vorrà tempo per venirne fuori” scrive su Facebook. “Voi che potete: vaccinatevi, perché è fondamentale, perché è sicuro” è l’appello.

