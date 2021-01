Identificato il corpo trovato in spiaggia a Marina di Carrara: è di una postina 50enne di Sarzana



È di Elisa Bongiorni, postina 50enne di Sarzana, in provincia di La Spezia, il cadavere scoperto sabato scorso sulla spiaggia a Marina di Carrara, in Toscana, da un passante sabato mattina. Si attendono i risultati dell’autopsia per scoprire se il decesso sia avvenuto per annegamento o per altro motivo. L’ultima volta la donna è stata vista dalla sorella il giorno prima del ritrovamento del corpo, poi ha fatto perdere le sue tracce.

