Il caso Pfizer e la riduzione delle dosi di vaccino anti Covid: facciamo il punto



A che punto è la questione relativa al taglio di dosi di vaccino consegnate da Pfizer all’Italia e agli altri Paesi europei? Arriveranno la prossima settimana in Italia ulteriori 465.660 dosi ma per quelle mancanti non distribuite in questi giorni si dovrà attendere il mese di febbraio, mentre il governo ha deciso di attivare l’Avvocatura Generale dello Stato per valutare i diversi profili di responsabilità della casa farmaceutica.

Continua a leggere



A che punto è la questione relativa al taglio di dosi di vaccino consegnate da Pfizer all’Italia e agli altri Paesi europei? Arriveranno la prossima settimana in Italia ulteriori 465.660 dosi ma per quelle mancanti non distribuite in questi giorni si dovrà attendere il mese di febbraio, mentre il governo ha deciso di attivare l’Avvocatura Generale dello Stato per valutare i diversi profili di responsabilità della casa farmaceutica.

Continua a leggere

Continua a leggere