Il Covid pesa sulla Lotteria Italia: mai così pochi biglietti venduti negli ultimi 40 anni



Conto alla rovescia per l’estrazione della Lotteria Italia 2020/2021, in programma mercoledì 6 gennaio con in palio per il primo premio 5 milioni di euro. Finora sono stati venduti circa 4,6 milioni di biglietti e sono stati distribuiti premi giornalieri per 780mila euro, dato più basso degli ultimi 40 anni. Lo scorso anno gli italiani hanno “dimenticato” di riscuotere 540mila euro.

