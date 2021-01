Il dramma di Jessie Cave di Harry Potter: il figlio di due mesi è in ospedale per Covid



L’attrice, nota per il ruolo di Lavanda Brown nella saga dedicata a Harry Potter, ha dovuto far ricoverare il figlioletto, nato lo scorso ottobre, perché positivo al Covid. Il bambino, che era nato prematuro e aveva passato i primi giorni di vita in terapia intensiva, fortunatamente è in buone condizioni.

