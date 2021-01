Il killer di Daniele ed Eleonora non si pente: “L’ho fatto perché poi Dio mi avrebbe dato una donna”



Perizia psichiatrica di parte per Antonio De Marco, il 21enne che ha massacrato a coltellate la coppia di fidanzati di Lecce: “In lui non c’è petimento, ma un complesso quadro psicotico”. Ai periti ha detto di aver agito perché convinto che in cambio avrebbe ottenuto finalmente una donna tutta per lui.

