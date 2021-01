Il Ministero sulla maestra no mask: “Sospesa dalla scuola per aver mentito sul titolo di studio”



È stata sospesa dalla scuola e non licenziata dal Ministero dell’Istruzione Sabrina Pattarello, la maestra di Treviso che era stata oggetto di un provvedimento disciplinare dopo che i genitori dei suoi alunni avevano protestato contro la sua condotta, refrattaria all’uso della mascherina e convinta che il Covid non esistesse. Fonti del Dicastero hanno chiarito a Fanpage.it: “Non è una assunta. In più aveva dichiarato il falso sul suo titolo di studio”.

