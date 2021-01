Il padre di Joe Exotic morto di Covid, la richiesta dal carcere per partecipare ai funerali



Il padre della star Tiger King Joe Exotic, Francis Schreibvogel, è morto in seguito a complicazioni da coronavirus. Il 57enne, al momento in carcere con una condanna a 22 anni per abuso su animali e per aver commissionato l’assassinio di Carole Banskin, attivista per i diritti degli animali e storica rivale, “vuole disperatamente” partecipare al funerale di suo padre e per questo motivo insiste nel chiedere la grazia al Presidente uscente Donald Trump.

