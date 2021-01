Il padrone è in carcere, cane in garage senza cibo né acqua per 14 giorni: salvato in extremis



I volontari della Lida di Ciriè e i carabinieri della compagnia di Venaria hanno recuperato un border collie di cinque anni lasciato solo da quando il suo padrone è finito in carcere per stalking. Il cane, abbandonato in garage senza mangiare né bere per due settimane, è stato trovato dalle guardie zoofile allo stremo delle forze.

