Il pronipote della regina Elisabetta che fa il personal trainer



Arthur Chatto, 21 anni, pronipote della regina Elisabetta e di professione body builder. Mentre i tabloid inglesi e americani gli attribuiscono la definizione altisonante di rampollo reale più sexy del pianeta, lui si sta impegnando anche per conseguire una laurea in geografia, che però non lo porta a mettere in stand by la sua attività, che gli sta procurando una discreta popolarità con le sue lezioni online.

Continua a leggere



Arthur Chatto, 21 anni, pronipote della regina Elisabetta e di professione body builder. Mentre i tabloid inglesi e americani gli attribuiscono la definizione altisonante di rampollo reale più sexy del pianeta, lui si sta impegnando anche per conseguire una laurea in geografia, che però non lo porta a mettere in stand by la sua attività, che gli sta procurando una discreta popolarità con le sue lezioni online.

Continua a leggere

Continua a leggere