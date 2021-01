Il Veneto dice addio ai banchi a rotelle: “Fanno venire il mal di schiena”



In Veneto riportati in magazzino i banchi a rotelle acquistati nei mesi scorsi dal Governo per facilitare il distanziamento tra gli studenti in classe. L’assessore Elena Donazzan: “Bocciamo interventi assurdi e poco salutari, come lo sono stati i banchi con le rotelle che sono stati ritirati dai plessi scolastici in cui erano stati introdotti perché erano causa di mal di schiena”.

