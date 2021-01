Il vergognoso video del bambino che insulta Conte e spara con la pistola la notte di Capodanno



Circola sui social un video in cui si mostra un bambino di una decina d’anni pronunciare degli insulti nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per poi prendere una pistola, probabilmente una scacciacani, e sparare dei colpi in aria. Il filmato è stato realizzato a Taranto e postato su instagram, addirittura taggando il Presidente del Consiglio.

Continua a leggere



Circola sui social un video in cui si mostra un bambino di una decina d’anni pronunciare degli insulti nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per poi prendere una pistola, probabilmente una scacciacani, e sparare dei colpi in aria. Il filmato è stato realizzato a Taranto e postato su instagram, addirittura taggando il Presidente del Consiglio.

Continua a leggere

Continua a leggere