Ilaria Capua spiega perché le mutazioni del virus non diminuiscono l’efficacia dei vaccini



Per Ilaria Capua, numero uno del dipartimento dell’Emerging Pathogens Institute dell’Università della Florida, “il virus muta ma i vaccini rispondono. La pandemia è un fenomeno che non andrà via nel breve periodo e si manifesterà in maniera diversa a seconda di come noi sapremo gestirla. Elezioni anticipate? Tutte le movimentazioni non necessarie andrebbero evitate”.

